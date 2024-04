Juventus, lavoro personalizzato per Szczesny e Miretti. A parte anche Kean

Mattinata di allenamento per la Juventus, che dopo il derby si prepara per il prossimo appuntamento contro il Cagliari. Lavoro personalizzato non in campo per Wojciech Szczesny dopo la frattura alle ossa nasali rimediata durante la sfida dell’Olimpico di Torino. Lavoro in piscina per Fabio Miretti, che ha un fastidio all’alluce ma non preoccupa. Milik si è allenato parzialmente con il resto del gruppo, mentre Moise Kean ha lavorato a parte.