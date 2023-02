Juventus, Lapo Elkann: “Non sono mio cugino, parlate con lui. Il futuro sarà ricostruito”

Lapo Elkann ha risposto su Twitter ad alcuni tifosi della Juventus riguardo alla questione plusvalenze e stipendi. “Io non mi occupo di Juventus, non ho ruoli manageriali, né sono nel CdA. Con unione e compattezza vinceremo al più presto – ha scritto -. Guardate la storia, poi parlate: il futuro sarà ricostruito, ne sono certo. Il passato è passato, guardiamo al futuro con grinta ed ottimismo. Siamo guerrieri sì o no? Io sono Lapo Elkann, non mio cugino. Con tutto il rispetto scrivi a lui e non a me se hai qualcosa da dirgli. Grazie”.