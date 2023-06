Juventus, ladri in casa di Kean: furto di gioielli e denaro

Nuovo furto ai danni di un calciatore della Juventus. Dopo i colpi in casa di Di Maria – parzialmente fallito e di Kaio Jorge a inizio giugno, tocca ora suo malgrado a Moise Kean dover fare i conti con i ladri. L’attaccante classe 2000 è attualmente assente da Torino, ma nella sua abitazione, che si trova in zona pre collinare della città sabauda, sono penetrati i malviventi che hanno rotto una finestra al primo piano e sono penetrati riuscendo a portar via gioielli e denaro. A denunciare l’accaduto è stata la domestica del calciatore, che si è rivolta ai Carabinieri della compagnia di Barriera Casale.