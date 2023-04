Juventus, la Tribuna Sud sarà chiusa in occasione del match con il Napoli

A quasi 48 ore dai fattid i Juventus-Inter sono arrivate le sanzioni del giudice sportivo, che oltre a punire come da previsione Juan Cuadrado e Samir Handanovic, hanno riguardato anche il settore denominato “Tribuna Sud” dell’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con tale settore dello stadio privo di spettatori. Da regolamento la punizione vale per la prima partita utile di campionato/coppa: sarà Juventus-Napoli in programma il 23 aprile. La squadra di Allegri giocherà infatti i prossimi due impegni in trasferta, a Roma contro la Lazio e a Reggio Emilia contro il Sassuolo.