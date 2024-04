Juventus, la ‘pareggite’ continua: è la squadra con più X nel 2024 in Serie A con Genoa e Torino

La qualificazione in finale di Coppa Italia non scuote una Juventus che fatica ancora a trovare continuità in questa stagione. Dopo la sconfitta ininfluente contro la Lazio all’Olimpico (dove i bianconeri torneranno il 15 maggio per giocarsi il trofeo contro l’Atalanta), la squadra di Massimiliano Allegri deve accontentarsi di un pareggio senza reti in casa contro un’altra delusa del campionato, il Milan di Stefano Pioli. La Juventus ha pareggiato sette dei 16 match in Serie A nel 2024, collezionando cinque vittorie e quattro sconfitte nelle altre gare. La Juventus, insieme a Torino e Genoa (anche loro a sette), è la squadra che conta più “X” nell’anno solare in corso nel massimo campionato italiano. Non solo. Come si legge negli insights della Lega Serie A, i bianconeri non pareggiavano tre partite di fila in campionato dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2020. Dopo lo 0-0 col Torino e il 2-2 col Cagliari, la Juve deve fare i conti con un altro passo falso ed è costretta a guardarsi alle spalle. Il Bologna infatti contro l’Udinese ha l’occasione di agganciare la Vecchia Signora al terzo posto a quota 65 punti.