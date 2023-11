Juventus-Inter 1-1, Sommer: “Nel secondo tempo nessuno voleva perdere”

Yann Sommer ha parlato nel post-partita di Juventus-Inter 1-1, big match della tredicesima giornata della Serie A 2023/2024. Ai microfoni di Dazn il portiere nerazzurro ha spiegato così le poche emozioni del secondo tempo: “Nessuno voleva perdere e quindi non ci siamo presi grandi rischi. La Juve difende molto bene e trovare spazi era difficile, per fortuna siamo stati bravi a pareggiare subito.” Anche l’Inter però può contare su un’ottima fase difensiva, come confermato dallo stesso Sommer: “Ho un ottimo feeling con i miei compagni difensori, è stupendo giocare dietro al muro difensivo che abbiamo come squadra.”