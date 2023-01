Lega Pro, Matteo Marani deposita la propria candidatura alla presidenza: “Ringrazio le società”

Il giornalista ed ex vicedirettore di Sky Sport, Matteo Marani, ha ufficialmente depositato la sua candidatura alla presidenza della Lega Pro, sostenuto da 17 club che lo hanno designato, numero massimo consentito dallo statuto di Lega. Marani si è detto felice del sostegno: “Ringrazio le società per la fiducia e per l’entusiasmo con cui hanno voluto accompagnare la mia candidatura, siamo impegnati allo stesso modo per realizzare un progetto ambizioso che, sono sicuro, coinvolgerà tutte le società”.

Alla base del programma intitolato #facciamorete c’è la sostenibilità economico-finanziaria dei club, il miglioramento del prodotto Serie C e la valorizzazione dei giovani. Su quest’ultimo aspetto, molto importante sarà il ruolo affidato a Gianfranco Zola in qualità di vicepresidente della Lega Pro.

Marani ha parlato del suo rapporto con Zola: “A Gianfranco, cui sono legato da sincera amicizia da più di vent’anni -spiega Marani- ho chiesto l’impegno di pensare e realizzare, insieme al Consiglio direttivo e a tutte le società, un rilancio dei settori giovanili, primo elemento del cambiamento necessario. Gli sono grato per avere accettato, lui partito dalla Serie C, di dare una mano alla categoria”.

L’altro vicepresidente sarò Giovanni Spezzaferri, ex presidente Aversa Normanna e per quattro anni nel consiglio direttivo di Lega Pro. In previsione delle elezioni che si terranno il 9 febbraio al Salone di onore del Coni, a Roma, Marani avrà piacere di esporre il proprio programma in un incontro con i rappresentanti dei media fissato per le ore 11 di domani, martedì 31 gennaio, alla sala Quercia (piano -1) dello ”Sheraton Milan San Siro” (via Caldera 3, 20153 Milano).