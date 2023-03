Juventus, infortunio muscolare per Pogba nella rifinitura: non è tra i convocati per la Sampdoria

Nuova tegola per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Sampdoria. Paul Pogba, che si era allenato e per il quale si ipotizzava addirittura una maglia da titolare contro i blucerchiati, è invece ancora una volta fuori dalla lista dei convocati bianconeri. Si tratta di problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina, come sottolinea il comunicato ufficiale bianconero. Di seguito l’elenco dei convocati.

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahović

11 Cuadrado

15 Gatti

17 Kostić

19 Bonucci

20 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

30 Soulé

32 Paredes

36 Perin

43 Iling-Junior

44 Fagioli

45 Barrenechea