Juventus, il raggruppamento di titoli a 25,46 euro per azione

di Mattia Zucchiatti 16

Il raggruppamento azionario annunciato da Juventus lo scorso 17 gennaio è di 25,46 centesimi per azione. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il valore coincide con la chiusura di borsa dello scorso 19 gennaio. Con un comunicato del 17 gennaio la società bianconera aveva annunciato il via, dal 22 gennaio 2024, al raggruppamento delle 2.527.478.770 azioni ordinarie del club bianconero in 252.747.877 azioni ordinarie di nuova emissione, “aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti”, si legge in una nota.