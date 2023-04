Juventus-Hellas Verona, i convocati di Allegri: out Bonucci, Chiesa e Pogba

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 28^ giornata di Serie A 2022/2023. Sono cinque in totale gli assenti per i bianconeri: si tratta degli squalificati Paredes e Rabiot e degli infortunati Bonucci, Chiesa e Pogba. Di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Fagioli, Barrenechea

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior