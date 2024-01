Juventus, Giuntoli: “Teniamo alla Coppa Italia. Vlahovic non è sul mercato, fiduciosi per rinnovo Rabiot”

“La Coppa Italia molto importante, ci teniamo molto, speriamo di poter far bene. Visti i risultati non è un impegno facile, sono uscite squadre importanti. Ogni partita va giocata e vinta”. Lo ha detto il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, a Sportmediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana: “Arsenal su Vlahovic? Non ne sappiamo niente, ma comunque non è sul mercato. “Terracciano? Nulla, non ci sono opportunità corrette a livello tecnico o economico, stessa cosa vale per Felipe Anderson. Rimaniamo così. A centrocampo non c’è un problema numerico, abbiamo tanti giocatori molto bravi, la rosa è valida e il mister è molto contento e sta facendo cose straordinarie. In questo momento non ci sono opportunità corrette dal punto di vista tecnico o economico”.

Infine sul rinnovo di Rabiot: “Siamo molto fiduciosi, ne parliamo alla fine come successo lo scorso anno, ma siamo molto contenti di stare insieme”.