Juventus, Giuntoli: “Contenti di Allegri, ce lo teniamo stretti. Qualsiasi altra candidatura non avrà scamppo”

“Siamo molto contenti, io e Manna lavoriamo nel quotidiano con Allegri, ci confrontiamo e parliamo con Scanavino, abbiamo un gruppo di lavoro straordinario. Siamo molto contenti di Allegri, qualsiasi altra candidatura non avrà scampo. Per noi è un punto di riferimento e ce lo teniamo stretto”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, prima del match contro il Monza: “Il nostro status è sempre lo stesso. Siamo molto contenti dell’ultima partita e anche della frase di Rabiot, noi vogliamo che i giocatori sognino sempre. Siamo coi piedi ben piantati per terra, ci fa piacere che i nostri giocatori puntino al massimo, non vuol dire che l’obiettivo aziendale che è arrivare nelle prime quattro posizioni allora debba cambiare”.