Juventus, Gazzetta: “Di Maria può restare anche senza Europa”

La Juventus e Angel Di Maria potrebbero continuare ancora la loro avventura insieme, nonostante i bianconeri rischino di non giocare le Coppe europee nella prossima stagione. L’indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport, secondo cui la trattativa per il rinnovo dell’argentino avrebbe buoni margini di riuscita proprio per le minori “pretese sportive” di Di Maria. Lo stesso discorso invece non sembra valere per Adrien Rabiot, con il francese che avrebbe posto la partecipazione alla Champions League 2023/2024 come condizione necessaria per un eventuale rinnovo con la Juventus.