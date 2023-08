Juventus, Gazzetta: altra PEC da avvocato Bonucci, reintegro o richiesta danni d’immagine

Situazione che resta tesa in casa Juventus per quanto riguarda Leonardo Bonucci, fuori rosa per la società bianconera ma ancora non ceduto e dunque separato in casa contro la stessa volontà del difensore. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avvocato dell’esperto centrale ed ex capitano della Vecchia Signora avrebbe inviato un’altra PEC alla società, chiedendo il reintegro immediato in caso di mancata cessione, in caso contrario la richiesta potrebbe essere quella di danni d’immagine.