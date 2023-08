Juventus-Bologna, Gazzetta: Motta pronto a rinunciare a Dominguez, distratto dal mercato

Secondo la Gazzetta dello Sport, non sarà garantita la presenza di di Nicolas Dominguez dal primo minuto di Juventus-Bologna. Il motivo sarebbe la distrazione del capitano rossoblu, deconcentrato dal mercato. Il centrocampista, cercato da Galatasaray e dal Nottingham Forest, non è sembrato in forma contro il Milan e ora il ct Motta dovrà decidere se schierarlo o meno contro i bianconeri.