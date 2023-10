Juventus, Gatti: “Errore col Sassuolo? Ci abbiamo scherzato su”

Il difensore della Juventus Gatti ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 0-0 in casa dell’Atalanta: “Torniamo a Torino con la consapevolezza di non aver subito gol da una squadra in grande forma. Dobbiamo lavorare per essere più efficienti in fase offensiva. L’errore di Sassuolo? Imparo dai miei errori, ci abbiamo scherzato su dopo la partita. Tutto il gruppo mi è stato vicino per spiegarmi l’errore. Sappiamo che è importante non perdere le partite che ogni tanto non riusciamo a vincere”.