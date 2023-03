Juventus-Friburgo, Kostic: “Vincere l’Europa League è il nostro obiettivo principale”

“Possiamo vincere l’Europa League, è il nostro obiettivo principale”. Lo ha detto apertamente l’esterno della Juventus, Filip Kostic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Friburgo, andata degli ottavi di finale: “Conosco bene l’Europa League, l’ho già vinta l’anno scorso con l’Eintracht e l’obiettivo è dare il 100% in ogni partita, qualsiasi sia la competizione. Col Friburgo ci ho giocato contro tante volte, è un avversario tosto e squadra compatta e solida”.

E ancora: “Vogliamo sempre giocare la Champions. Quanto sta accadendo fuori dal campo non è una nostra preoccupazione, giocare è la nostra priorità sempre. Non ho avuto momenti difficili, qui sono felice. Mi hanno aiutato molto i compagni e i dipendenti, non ho trovato grandi difficoltà. La mia attitudine è seguire quello che mi dice Allegri. Forse con lui gioco meglio in fase difensiva ma posso migliorare”.