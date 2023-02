Juventus-Fiorentina, Bonaventura: “Vogliamo fare contenti i nostri tifosi, bisogna essere perfetti”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube del club viola, ha parlato dell’imminente partita contro la Juventus valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023: “Fare risultato contro la Juventus per Firenze è una gioia grande e noi ci teniamo a fare contenti i nostri tifosi. I bianconeri hanno una rosa con tanti grandi campioni, secondo me hanno anche un grande allenatore quindi contro di loro ci vorrà una grande prestazione. Per vincere contro queste squadre devi essere perfetto, cercare di concedere poco o niente e poi dobbiamo fare gol”.

L’ex giocatore del Milan ha spiegato l’importante apporto fornito dal tecnico: “Da quando mister Italiano è arrivato la squadra ha fatto un cambiamento importantissimo dal punto di vista dello stile di gioco. Io ci ho giocato insieme e già allora faceva un po’ da allenatore. Quando l’ho ritrovato qua il primo giorno siamo stati un’ora a parlare nello spogliatoio e ho capito subito che tipo di gioco e di idee avesse, dentro di me dopo quella chiacchierata ho capito che lui qui avrebbe fatto molto bene”.

“La squadra quest’anno è cambiata in tre-quattro giocatori rispetto alla passata stagione e qualche elemento ha fatto un po’ più fatica ad adattarsi al campionato, però adesso vedo che la condizione è cresciuta ed anche i singoli, soprattutto chi veniva da altri tornei, si è inserito nel discorso tecnico del mister e da qui in avanti la squadra può solo migliorare”, ha concluso Bonaventura.