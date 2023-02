Juventus-Fiorentina 1-0, Szczesny: “Vittoria fortunata, di solito gol li annullano a noi”

Wojech Szczesny ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juventus-Fiorentina 1-0, match valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2022/2023. Vittoria sofferta e anche un po’ fortunata per i bianconeri, come spiegato anche dal portiere polacco: “Di solito i gol al 90′ li annullano a noi, stavolta è successo ai nostri avversari e devo dire che è stato emozionante vincere in questo modo – ha affermato l’estremo difensore bianconero – All’inizio pensavo ci fosse un fallo, poi mi hanno detto del fuorigioco di Ranieri. Siamo stati umili nel finale, ci siamo compattati dopo aver giocato molto bene il primo tempo. E’ stata una vittoria fortunata, i tre punti sono fondamentali e alla fine conta aver portato a casa il risultato.”

Szczesny è ormai un veterano dello spogliatoio juventino e ha spiegato anche il rapporto complicato con la penalizzazione in classifica. “Ognuno ha vissuto la cosa a modo suo – prosegue – Io per un paio di giorni sono stato molto nervoso, poi ho deciso di guardare la classifica contando sempre anche i 15 punti perchè lottare nella parte destra della classifica mi stimola meno. Sto cercando un equilibrio mentale per arrivare alle partite al meglio, ma sicuramente l’errore grave che ho commesso con l’Atalanta non è dipeso da questa situazione.”