Juventus-Fiorentina 1-0, Italiano: “Amaro in bocca, troppo timidi nel primo tempo”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Fiorentina 1-0, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico viola ammette che le cose non sono andate come avrebbe voluto lui: “Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, abbiamo avuto troppo rispetto per la Juve e non siamo riusciti nemmeno a gestire bene il palleggio – spiega Italiano – Se prendi gol in questo stadio poi fai fatica, abbiamo provato a cambiare le carte nel secondo tempo inserendo Maxime Lopez e Beltran ma alla fine usciamo con l’amaro in bocca. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo grande personalità, Szczesny ha fatto un vero miracolo su Nico Gonzalez.”

Sulle scelte tecniche e tattiche, l’allenatore della Fiorentina prosegue: “Quando le squadre avversarie si chiudono forse dobbiamo ancora aggiungere qualcosa per trovare nuovi modi di attaccare. I cambi? Erano obbligati, purtroppo quest’anno è capitato poche volte di poter ripetere una stessa formazione. In ogni caso abbiamo un’identità che non deve cambiare e non cambia sostituendo due o tre giocatori.”