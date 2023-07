Juventus e Milan, i convocati per la tournée negli Usa: out Rabiot e Origi

Juventus e Milan hanno ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la tournée negli Usa, dove giocheranno contro Barcellona e Real Madrid, e tra di loro, in tre test davvero prestigiosi. In casa bianconera, non è stato convocato Rabiot a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. Assenti anche i separati in casa Bonucci, Arthur e Zakaria, ecco di seguito la lista: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara, Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostic, Iling-Junior, Cambiaso, Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahovic, Milik, Barrenechea.

Venendo ai rossoneri, non partono per gli States Rebic, Origi, Caldara, Ballo-Touré e Lazetic, infortunati o vicini alla cessione, la lista comprende invece: Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante, Nava.Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi. Centrocampisti: Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders.Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traore, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero.