Juventus, Dusan Vlahovic: “Sogno di vincere la Champions League”

“Tutti sognano di vincere la Champions League: lavoro duro e darò il meglio per vincere quella competizione, spero di portare tante gioie ai tifosi”. A dirlo è l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic in un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lega Serie A. “Il momento migliore è stato il primo giorno di Juve, così come l’esordio con gol allo Stadium – prosegue l’attaccante serbo – e ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Bonucci, poi ho parlato con Buffon, Del Piero e Marchisio: tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire giocare in questo club, è molto emozionante anche vedere il museo che è colmo di storia e di trofei. Si tratta di un luogo dove puoi vedere trofei, maglie indossate da giocatori con oltre 300 presenze e rivivere momenti leggendari. È un’esperienza esaltante venire qui e testimoniare la storia del club. Provo un profondo senso di orgoglio nel far parte di questa squadra e sono determinato a dare il massimo”. “Giochiamo per noi stessi, per la nostra famiglia, ma alla fine lo facciamo soprattutto per i tifosi – aggiunge -. Ci seguono ovunque, sono sempre alle nostre spalle ed è importante sentire la loro passione e il loro amore. Quando giochiamo, possiamo aiutarli a dimenticare i problemi ed è una responsabilità ma anche un piacere”.