Juventus, Vlahovic: “La nostra fame rimane la stessa, insieme più forti”

La vittoria di ieri sera della Juventus per 2-1 in casa del Monza, con pareggio subito e gol bianconero nei minuti di recupero, ha caricato i giocatori di Massimiliano Allegri. La squadra infatti si trova ora in vetta alla classifica di Serie A, attendendo il match tra Napoli ed Inter di domenica sera, ore 20:45.

” Fino alla fine, 90+4′ ” esulta sul suo profilo Instagram Wojciech Szczesny, al quale tuttavia più di un tifoso rimprovera l’atteggiamento non troppo reattivo sulla rete del momentaneo pareggio di Carboni.

Piu che mai #fino alla fine. La vittoria agguantata in extremis a Monza, con il gol di Gatti al termine dei minuti di recupero, rilancia l’hashtag tanto caro ai bianconeri. “La nostra fame rimane la stessa, insieme più forti” scrive Dusan Vlahovic, sostituito all’U-Power Stadium al 25′ del secondo tempo da Milik.”#Juventus #fino alla fine“, gli fa eco Alex Sandro.