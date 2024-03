Juventus, differenziato per Perin e Rabiot: domani riposo, mercoledì la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per iniziare una nuova settimana di lavoro, in vista della gara casalinga contro il Genoa. I calciatori scesi in campo all’Allianz Stadium hanno svolto una seduta di scarico tra piscina e fisioterapia, mentre chi non ha giocato ha disputato una partita di 45′ contro i ragazzi della Next Gen (ma solo quelli rimasti a riposo contro il Pontedera). Da segnalare le reti di Vlahovic e Mbangula. Ancora programma differenziato per gli infortunati Adrien Rabiot e Mattia Perin, mentre gli allenamenti in gruppo riprenderanno mercoledì. E’ infatti prevista una giornata di riposo domani, martedì 12 marzo, per poi tornare ancora più carichi in vista del prossimo impegno.