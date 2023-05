Juventus, Di Maria risponde agli insulti di un tifoso: “Tu non meriti di essere bianconero”

Intanto, sempre oggi, l’argentino Angel Di Maria non si è sottratto a un duro attacco di un tifoso sui social network che aveva definito lui, Paredes e gli altri giocatori bianconeri dei “mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso”. L’argentino ha risposto sui social: “Quello che non merita di avere la maglia sei tu. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io fino alla fine. Non come te”.