Juventus, Di Maria fischiato. La compagna sui social: “Fai attenzione a come tratti le persone”

L’esperienza allo Stadium di Angel Di Maria termina tra i fischi. L’argentino della Juventus è stato contestato dal pubblico dopo il cambio nel secondo tempo del match contro il Milan. Alti e bassi, luci e ombre per il Fideo che si prepara all’addio in estate. E intanto sulle Instagram stories di Jorgelina Cardoso, compagna del Fideo, è apparsa una storia che potrebbe essere riferirsi proprio ai fischi di domenica sera: “Fai attenzione a come tratti le persone. Le cose che fai hanno uno strano modo di tornare da te”. È l’ultimo capitolo di un’avventura che potrebbe chiudersi con appena 4 gol in Serie A.