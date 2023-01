Juventus, Di Maria e Paredes sono tornati a Torino

Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus hanno dovuto attendere fino a oggi, lunedì 2 gennaio, ma ora Angel Di Maria e Leandro Paredes sono di nuovo a Torino. I due argentini, reduci dal successo ai Mondiali e dalle successive vacanze in Sud America, sono atterrati all’aeroporto di Caselle e potranno riaggregarsi al gruppo bianconero, che oggi proseguirà gli allenamenti alla Continassa in vista del mach contro la Cremonese. I due calciatori dovranno cercare di farsi perdonare dai propri tifosi, considerati i malumori espressi sui social per il loro rientro tardivo rispetto agli altri compagni di nazionale