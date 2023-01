Juventus, Del Piero: “Spogliatoio avverte problemi esterni, serve non andare allo sbando”

“Nello spogliatoio si avvertono i problemi esterni, sia a livello emotivo che di equilibri. Anche per questo motivo, a fine anno i risultati ottenuti dalla squadra e da Allegri andranno pesati sulla base di queste dinamiche. Può essere che la squadra si compatti con l’allenatore per uscirne, ma in questo momento di incertezza potrebbe anche non capitare. Sicuramente è da evitare il rischio che si vada allo sbando“. Così Alessandro Del Piero, intervenuto a Sky Calcio Club, commenta il momento della Juventus, che ha subito un pesante 5-1 nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, e vive un momento turbolento anche fuori dal campo, con l’inchiesta Prisma e le dimissioni del Cda e del presidente Andrea Agnelli, con tutte le possibili conseguenze.