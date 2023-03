Juventus, De Sisti: “Se ha imbrogliato deve pagare. Strano che non si sappia la verità dopo tre anni”

Giancarlo De Sisti, ex calciatore, ha commentato all’AGI il caso plusvalenze, che ha coinvolto la Juventus e che è tornato a far discutere con la carta Covisoc, consegnata dalla Figc ai legali del club: “Non sono a conoscenza delle carte, ma se viene accertato un illecito è giusto che la Juventus paghi la penitenza. Se c’è la certezza che ha imbrogliato merita una legnata“. L’ex Roma e Fiorentina ha poi aggiunto: “Tuttavia mi sembra strano che non si sappia ancora la verità dopo tre anni“.