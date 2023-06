Juventus, Cuadrado: “Il club mi ha proposto il rinnovo, ne riparleremo più avanti”

“Mi hanno fatto una proposta, in questo momento non ci penso: ho risposto che ne riparleremo più tardi, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello”. Juan Cuadrado rompe gli indugi e per la prima volta parla del suo futuro alla Juventus in un’intervista direttamente dal ritiro della Colombia. L’esterno sudamericano, dunque, chiede tempo per valutare la proposta di rinnovo.