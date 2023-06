Premier League, tifoso espulso dagli stadi per aver sbeffeggiato la tragedia di Hillsborough

Un tifoso del Tottenham è stato bandito dalle partite per tre anni e multato dopo aver sbeffeggiato la tragedia di Hillsborough durante il viaggio degli Spurs a Liverpool in aprile. Il venticinquenne è stato identificato, arrestato e accusato di aver intenzionalmente causato molestie, allarme o angoscia, e si è dichiarato colpevole. Oggi è stato bandito da partite di calcio e la vicinanza di stadi per tre anni, e dato un ordine di comunità di 12 mesi.

Paul White, assistente della polizia di Merseyside, ha detto: “Questo tipo di comportamento non ha posto nel calcio. Agiremo e identificheremo coloro che commettono crimini di odio in qualsiasi forma, e questo include un canto inaccettabile che causa angoscia agli altri. La polizia di Merseyside lavorerà per identificare e assicurare alla giustizia chiunque sia ritenuto responsabile di aver commesso un crimine d’odio. Spero che questo mandi un messaggio chiaro e agisca da deterrente per gli altri che saranno portati nei tribunali per essere perseguiti”.

Douglas Mackay, membro del Crown Prosecution Service (CPS), ha aggiunto: “Il CPS continua a lavorare a stretto contatto con le autorità calcistiche, tra cui la Premier League e la Football Association, la polizia, i club e le associazioni di beneficenza per cercare di eliminare tutti gli incidenti provocati da chi si prende gioco delle tragedie con cori e gesti offentivi. Stiamo mandando un messaggio chiaro: invitiamo i cosiddetti tifosi a porre fine a questo vile comportamento, che ha un impatto terribile sulle comunità in lutto. Se non lo faranno, allora si troveranno ad affrontare il rischio di essere esclusi dal gioco che sostengono di amare”.