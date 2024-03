La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza

La Juventus conclude questo lungo ciclo di partite con un altro scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa, ottenuto tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel lunch match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 i bianconeri non riescono a ritrovare smalto e finiscono per sbattere contro il muro eretto dalla compagine rossoblù che, dal suo canto, ha fatto una buona partita tentando anche di mettere a segno il colpaccio. I ragazzi di Alberto Gilardino si rendono subito pericolosi dopo 7′ con un calcio di punizione insidioso di Albert Gudmundsson che, con la deviazione di Bani, costringe Szczesny ad un intervento importante. L’unico squillo dei bianconeri nel primo tempo è una conclusione dalla distanza di Gatti, bloccata senza troppi problemi da Martinez.

Nella ripresa Massimiliano Allegri prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni, che sicuramente danno maggiore vivacità in fase offensiva. Al 67′, infatti Iling Junior calcia da posizione defilata e supera Martinez, ma a dirgli di no ci pensa il palo. Qualche minuto più tardi prova a salire in cattedra Vlahovic, che in due frangenti sfiora il gol di testa spedendo di poco a lato. Nel finale di gara la Juventus accusa la tensione del momento, in particolar modo Vlahovic, che riceve un doppio giallo nell’arco di pochi secondi a causa delle sue veementi proteste. Il serbo, dunque, viene espulso, lascia in inferiorità numerica la sua squadra nel recupero e sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Lazio, in programma dopo la sosta.

Per la Juventus arriva l’ennesima prestazione insufficiente e un pareggio che serve a poco, visto che nelle ultime otto partite è riuscita a portare a casa una sola vittoria allo scadere contro il Frosinone. Sei punti in otto sfide, un bottino da lotta per la salvezza che, inevitabilmente, non fa che allontanare i bianconeri dal secondo posto in classifica. Il Genoa, invece, si gode un punto più che meritato e si conferma imbattuto contro il club piemontese, che era riuscito a fermare sul punteggio di 1-1 anche nella gara di andata dello scorso 15 dicembre: allora Gudmundsson rispose all’iniziale vantaggio di Chiesa. Per il Grifone la salvezza è virtualmente in cassaforte e chissà che nelle ultime nove giornate non possa togliersi qualche altra bella soddisfazione.