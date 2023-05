Juventus-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Juventus e Cremonese, valevole per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023. Match di vitale importanza allo Stadium, dove i bianconeri proveranno ad approfittare dei passi falsi di Milan e Atalanta per blindare il quarto posto. Gli ospiti invece inseguono una vittoria, consapevoli che se non dovesse arrivare la retrocessione sarebbe pressoché annunciata. La sfida è in programma oggi, domenica 14 maggio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.