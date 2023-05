Juventus-Cremonese, gran gol di Fagioli: assist super di Chiesa (VIDEO)

di Giorgio Billone 68

Gran bel gol di Nicolò Fagioli in Juventus-Cremonese, ma da sottolineare anche il super assist di Federico Chiesa tornato per un attimo come ai suoi migliori tempi prima dell’infortunio. Serpentina pazzesca del numero 7 che dribbla in area e poi serve il centrocampista bianconero, capace di calciare dai diciotto metri trovando l’angolino. In alto ecco il video del gol dell’1-0 all’Allianz Stadium.