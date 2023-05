Juventus-Cremonese, Ballardini: “Dovremo fare una partita da squadra”

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha analizzato in conferenza stampa la trasferta che aspetta i suoi ragazzi a Torino contro la Juventus: “Dovremo fare una partita da squadra, con attenzione, intensità, coprendo bene il campo, dovremo aiutarci molto perché giocheremo contro una squadra molto motivata e composta da una rosa di altissima qualità. Per noi è fondamentale e necessario fare questo tipo di partita occupando bene il campo, restando aggressivi, gestendo bene il pallone e mettendoci grinta, determinazione. Questo è quello che tocca a noi, dobbiamo concentrarci su questo. Credo che sarà una partita simile a quella con il Milan. Non è così importante quello che fanno gli altri, è importante quello che facciamo noi. Da quando siamo qui, siamo stati bravi, seri, competitivi. Abbiamo l’obbligo di continuare ad essere così. È chiaro che, guardando le altre partite, magari c’è un risultato che ti può aiutare di più, uno che ti può aiutare di meno. Noi siamo molto sereni e soddisfatti per quello che abbiamo fatto.

Ballardini ha speso delle parole su Allegri: “Ci siamo sempre salutati cordialmente, ma non lo conosco tanto. È chiaro che ha fatto una carriera straordinaria, si vedeva già dall’inizio che era un allenatore molto capace e poi l’ha dimostrato”.

Infine il tecnico grigiorosso ha fatto un punto sugli infortunati: “Per quanto riguarda Dessers, credo che la stagione per lui sia compromessa, mentre Tsadjout la prossima settimana potrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra. Non si sente completamente libero, ma le sensazioni sono abbastanza buone”.