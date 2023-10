Juventus, Corriere della Sera: Pogba positivo non al testosterone ma all’ormone della giovinezza

Il referto ufficiale parlava di “testosterone e suoi metaboliti” ma la sostanza assunta dal francese è il realtà il Dhea ovvero il deidroepiandrosterone, il cosiddetto “ormone della giovinezza”, un androgeno più potente e moderno del testosterone che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito da una decina di anni. Mentre il testosterone puro è un prodotto di retroguardia, ormai quasi del tutto assente negli integratori contaminati, il Dhea è invece un contaminatore classico di decine di prodotti contro l’invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare, con indicazione o meno in etichetta. Questo potrebbe far cambiare le cose?

Lo staff legale del giocatore adesso avrà un supporto molto più forte nel far passare la tesi dell’integratore contaminato davanti alla Procura Antidoping, la tempistica di assunzione di questa sostanza può essere datata con precisione e Pogba dovrà dichiarare chiaramente quando, come e in che quantità ha assunto il prodotto per sperare in uno sconto sostanziale.