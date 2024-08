Juventus-Como, Thiago Motta: “Per il Como rispetto, domani ci saranno i giocatori che meritano”

“C’è tanta voglia di competere e arrivare al nostro obiettivo. Vogliamo una grande prestazione e ottenere il risultato“. Inizia così la conferenza di Thiago Motta, alla vigilia della partita tra Juventus e Como, prima sfida del campionato per i bianconeri sotto la guida del nuovo tecnico. “Domani abbiamo 19 giocatori, possono giocare in 11. Stiamo bene, abbiamo fatto buoni allenamenti. Siamo pronti per domani. McKennie? Un giocatore utile per noi. I giocatori che vengono domani se lo meritano, di essere lì e di giocare“. Si parla poi della numero dieci, assegnata a Yildiz per questa stagione: “Per Yildiz la 10 è una responsabilità. E’ un giocatore forte, ha una grande dedizione per il lavoro al di là della sua età. E’ giovane, ma è già cresciuto molto“. La prima giornata ha visto diversi pareggi tra le squadre più gettonate: “I pareggi delle big? Dobbiamo pensare a noi. Il Como porta con sé grande entusiasmo, giocheremo con grande rispetto per ottenere il risultato che vogliamo. Il primo passo di questo percorso è dare il massimo domani, pensiamo tappa per tappa. Affrontiamo una buona squadra con giocatori esperti. Ci sarà rispetto, ripeto, ma daremo il massimo“.

Una nota sul mercato: “Sul mercato stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva. Ad oggi siamo concentrati sulla partita, poi vediamo il resto dopo. So che si vuole parlare di altro, ma noi siamo concentrati sul fare il nostro lavoro“. Il campionato inizia in casa: “Grande entusiasmo per la prima in casa. Dobbiamo ringraziare ed essere grati di vivere un momento del genere, dobbiamo mantenere questa energia per la partita. Siamo preparati per ottenere il risultato“. Non manca un commento su Chiesa: “Chiesa? La sua posizione non è cambiata, abbiamo parlato. Io uso sempre chiarezza e trasparenza, insieme al rispetto”. Infine, un’analisi su diversi giocatori della squadra: “Vlahovic lo vedo molto bene, lo teniamo molto stretto. E’ un grande giocatore e ogni grande giocatore ha bisogno della squadra. Per domani sono molto contento, il gruppo dà grande energia. Dovremo dare il massimo per il bene della squadra. Miretti? Non sarà con noi domani, per lui lavoro differenziato. Sta lavorando bene, però purtroppo domani non fa parte del gruppo”.