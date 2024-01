Juventus: Chiesa torna in gruppo, Rabiot migliora verso il Sassuolo

Domenica di lavoro per la Juventus in vista del posticipo di martedì contro il Sassuolo in casa. E arrivano buone notizie dall’infermeria, con Federico Chiesa che ha superato i fastidi al ginocchio e dopo alcuni giorni di lavoro differenziato quest’oggi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. E, salvo ulteriori problemi, anche Adrien Rabiot domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dopo le noie muscolari. Entrambi quindi viaggiano spediti almeno verso la convocazione per il posticipo all’Allianz Stadium contro i neroverdi.