Juventus, Cassano: “Mi dispiace per i tifosi, dare 10 milioni ad Allegri per vedere queste partite è una vergogna”

La Juventus perde malamente contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato e Antonio Cassano rincara la dose durante una diretta sul suo profilo Instagram: “Ormai gli aggettivi sono finiti, è una vergogna – ha esordito l’ex attaccante -. “A me dispiace per i tanti amici juventini che ho, ma ieri si è superato il limite. Ha preso una rumba clamorosa dal Sassuolo, poteva perdere 5-0. Senza idee, senza ritmo, senza personalità, senza nulla. Non capisco come una squadra del genere possa dare 10 milioni di euro ad Allegri per fare queste partite qua, è una roba vergognosa e mi dispiace per i tifosi. Spero che possano cambiarlo”.