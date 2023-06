Juventus, campagna abbonamenti sui social. Ma i tifosi insorgono: “O cacciate Allegri o non ci abboniamo”

Massimiliano Allegri negli ultimi anni non è stato esente da critiche da parte dei tifosi della Juventus. C’era chi reclamava a gran voce il suo esonero già nel 2019, come di fatto poi avvenne. Il ritorno in panchina del tecnico toscano e le due ultime stagioni negative sia sul fronte dei risultati che su quello del gioco di certo non hanno aumentano i consensi. Ormai da settimane i canali social ufficiali della Juventus sono presi di mira da numerosi tifosi che chiedono l’allontanamento di Allegri. Sono giorni in cui il club bianconero sta lavorando sugli abbonamenti in vista della prossima stagione, ma il messaggio che appare scorrendo tutti i commenti sui post è chiaro: “No esonero, no abbonamento”. A questo punto sarà interessante scoprire nelle prossime settimane i numeri della campagna abbonamenti della società torinese.

Prima cacciate Allegri altrimenti l’anno prossimo ve ne ritrovate 2.000 di spettatori allo Stadium. Ricordatevi che siamo la Juventus, VERGOGNA!!!!! — Marco Lenoci (@MarcoLenoci) June 16, 2023

pic.twitter.com/6Q0bFYP8wZ — Marco Cianciulli si è rotto i coglioni (@Cianciu75) June 16, 2023

Abbonato all’allegriout — DUDU9 deve avere pazienza (@Elem1023) June 16, 2023

cacciate il mago e ci abboniamo — il cobrista 🐍 (@ercobrapazzo) June 16, 2023

Ancora tre giorni a disposizione per comunicare il nuovo allenatore! 🤍🖤⚽️

I tifosi vi aspettano! ❤️ — ga (@closetoJu) June 16, 2023

PRIMA L'ESONERO!!! — Cowboy Bepop (@Longstraw13) June 16, 2023

L’ALLIANZ MI ASPETTERÀ FINO A QUANDO NON VEDRÒ PIÙ MASSIMILIANO ALLEGRI IN PANCHINA IL COMUNICATO — yass⚡️ (@yassz01) June 16, 2023

Quiz:

Rinnovo abbonamento inversamente proporzionale alla conferma di allegri Risposta: #AllegriOut — Marco (@_Marco_Calore_) June 16, 2023