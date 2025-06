La Juventus lavora al rinnovo di Kenan Yildiz: accadrà dopo il Mondiale per Club.

Il Mondiale per Club si avvicina sempre di più e, di conseguenza, il mercato entra sempre più nel vivo. Tra le – poche, visti gli sviluppi recenti – certezze in casa Juventus c’è il nome di Kenan Yildiz. L’attuale numero 10 bianconero, arrivato a Torino nel 2022 dal Bayern Monaco, è ormai punto fermo della squadra e la Juventus è pronta a investire su di lui e a trattenerlo alla Continassa.

Juventus, parola ai numeri: Kenan Yildiz è “già grande”

Nel calcio, di solito, le parole sono molto superflue, perché i numeri parlano da sé, e quelli di Kenan Yildiz sono più che trasparenti. Il classe 2005 non ha faticato a inserirsi in prima squadra dopo esser passato per la Next Gen e ha subito dato prova di essere pronto per il salto di qualità “tra i grandi”.

Considerata soltanto la stagione che si è appena conclusa, ha vestito la maglia bianconera 48 volte tra tutte le competizioni, segnando 9 gol e confezionando 7 assist, senza contare che la Juventus sarà impegnata anche nel già citato Mondiale per Club, un banco di prova a livello internazionale che gli permetterebbe di esprimersi ancora meglio.

Importante in fase realizzativa e di creazione del gioco, nelle partite più sofferte ha anche saputo arretrare per contribuire in fase difensiva; è un giocatore che sa stare ovunque lo si schieri in campo, che può sempre rivelarsi prezioso e che, dunque, nel futuro potrebbe veramente diventare imprescindibile.

Yildiz-Juventus, il piano del club e le cifre offerte

La giovane promessa del calcio bianconero e turco piace sia a John Elkann, che non ha mai nascosto di apprezzarlo moltissimo, sia ai tifosi, sia agli sponsor. Non solo qualità e tecnica in campo, quindi. Il fantasista ha dato prova di potersi meritare il numero pesante che porta sulle spalle e di avere margini di miglioramento lapalissiani in vista del futuro: è più che mai importante, dunque, che la società gli offra delle garanzie altrettanto importanti per non farlo cadere in tentazione in caso di sirene insistenti dall’estero.

Per evitare che, appunto, i club esteri possano avere voce in capitolo in futuro, la Juventus ha pronto sul piatto un rinnovo che lo proietterebbe a un livello superiore, vicino a quello dei calciatori più navigati in rosa: per il giovane calciatore si passerebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, di un salto dal milione e mezzo più bonus – già in cassaforte dopo l’avvenuto prolungamento – ai 3/4 milioni con i bonus, una cifra allettante vista anche la giovane età. Tutto questo dopo il Mondiale per Club.