Juventus, Calvo: “Soddisfazione per la sentenza, ora i punti rimangano per sempre”

“Due giornate molto intense, siamo concentrati sulla partita, è la cosa più importante. Non è mai piacevole attendere, è arrivata tardi la sentenza, C’è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, Agnelli, Arrivabene, Paratici, Cherubini non sono stati accolti, solidarietà a loro. Soddisfazione perché la Juventus ha visto accogliere il suo ricorso, oggi abbiamo una classifica che non è sub iudice, dà certezza a noi e a chi compete contro di noi. Ci aspettiamo che i punti rimangano per sempre”. Lo ha detto il Chief football officer della Juventus, Francesco Calvo, a Sky Sport prima della sfida contro lo Sporting Lisbona commentando l’esito della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport: “Ancora molto prematuro parlare di tempistiche, non abbiamo neanche le motivazioni. Fare ipotesi sull’iter processuale è impossibile. Noi abbiamo sempre dimostrato disponibilità nei confronti della giustizia sportiva fin dal principio”.