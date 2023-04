Juventus: Bonucci recuperato, Pogba si allena in gruppo

Posta in archivio la sfida d’andata di Coppa Italia contro l’Inter e relative polemiche, la Juventus prosegue il suo percorso d’avvicinamento all’impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 20:45. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha lavorato in mattinata sui campi del JTC Continassa focalizzandosi su esercitazioni tecniche per costruzione della manovra sotto pressing e combinazioni d’attacco per la conclusione su cross. Per la partita contro gli uomini di Sarri dovrebbero essere regolarmente a disposizione anche Federico Chiesa, già rientrato martedì per la gara di Coppa Italia contro l’Inter, e Leonardo Bonucci, che è tornato ad allenarsi con i compagni. In gruppo stamani si è allenato anche Paul Pogba. Chi mancherà sarà Moise Keane, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro l’Hellas. Domani la Juventus svolgerà la rifinitura e nel pomeriggio ci sarà poi la partenza per Roma anticipata alle 12 dalla conferenza stampa del tecnico all’Allianz Stadium.