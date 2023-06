Milan, The Athletic: offerta monstre del Newcastle per Tonali

Il Milan dovrà pensare a come mettere al sicuro il patrimonio che Sandro Tonali raffigura per il club. Sul centrocampista italiano, perno del centrocampo a due di Stefano Pioli, sarebbe arrivato l’interesse forte del Newcastle, fresco di qualificazione in Champions League. In Inghilterra riportano un’offerta importante che nelle prossime ore arriverà presso Via Aldo Rossi a Milano.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan dovrà stare attento alla corte forte del Newcastle per Sandro Tonali. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro più bonus per cercare di strappare il centrocampista al Diavolo. Il Milan per adesso non avrebbe dato una risposta: certamente tanto potrebbe contare la volontà del ragazzo che, com’è risaputo, è rossonero fin dalla nascita.