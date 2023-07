Juventus, Bonucci vuole il Newcastle: pronta una buonuscita per liberarlo?

Dopo il sondaggio col Newcastle, Leonardo Bonucci sembra voler regalarsi un’ultima affascinante avventura in Premier League. Più intrigante il progetto del club inglese rispetto alle offerte in Arabia Saudita e in Mls, per questo motivo secondo il Corriere di Torino la Juventus potrebbe favorire l’operazione. Pur di liberarsi del pesante stipendio da 6.5 milioni netti, i bianconeri potrebbero liberare il difensore a zero con l’aggiunta di una buonuscita.