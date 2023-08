Bologna-Juventus 1-1, Motta: “Un’ottima partita, fatto tutto nel modo giusto. Andiamo a dormire sereni”

“Abbiamo fatto un’ottima partita dal primo all’ultimo minuto, capendo sempre cosa fare. Complimenti a tutti i miei giocatori, bisogna continuare così. Abbiamo fatto tutto nel modo giusto oggi: possiamo prendere il bus e dormire bene per quello che siamo riusciti a fare in campo”. Lo ha dichiarato Thiago Motta, allenatore del Bologna, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juve. Il tecnico non ha voluto dire nulla sull’episodio arbitrale, concentrandosi solo sui giocatori e la partita: “Zirkzee? Ha grandi potenzialità e l’ha dimostrato anche l’anno scorso. Sono contentissimo del suo lavoro, sia in fase offensiva sia difensiva: è un ragazzo che dà un qualcosa in più a tutta la squadra. Può diventare un giocatore importante. Orsolini? Gli chiedo di tutto. Lo scorso anno ha fatto tanti gol, ma lui sa che non deve fermarsi lì. Oggi ha dimostrato che può giocare anche a sinistra: cercheremo di aiutarlo per portarlo a un livello superiore”.