Juventus, Berthold durissimo: “Mi fa pena, in un altro paese ripartirebbero dalla quinta divisione”

“La situazione della Juve mi fa pena, in un altro campionato si ripartirebbe dalla quinta divisione perché comanda la Lega calcio”. Lo ha detto l’ex terzino di Verona e Roma, Thomas Berthold, a 1 Station Radio, intervenendo sulla situazione della Juventus: “Questa è una netta differenza con la Serie A, perché vengono acquistati i diritti televisivi – ha aggiunto il tedesco campione del mondo a Italia 90 – Questi ultimi e i soldi sono gestiti in modo sbagliato nel calcio italiano, non viene effettuata una distribuzione equilibrata nelle diverse categorie comprese quelle minori”.