Juventus, approvata la semestrale: bilancio in rosso di 30 milioni, 333 milioni indebitamento netto

La Juventus ha approvato la relazione finanziaria semestrale e lo ha fatto oggi nel corso della riunione del CdA riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero. Il bilancio è in rosso per quasi 30 milioni, 29.5 per la precisione, nel periodo preso in esame, vale a dire il primo semestre 2022-2023. Una cifra di molto inferiore ai 112.1 milioni dello scorso esercizio corrispondente. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi salgono di oltre cinquanta milioni e si attestano a 276,2 milioni.