Juventus, annunciata la partnership con Nexen Tire

Juventus annuncia in via ufficiale una nuova partnership con NEXEN TIRE, produttore globale di pneumatici. Una partnership che è nata dal forte desiderio di NEXEN TIRE di collaborare con Juventus, da sempre considerata un’eccellenza del calcio italiano e voluta da entrambe le parti per l’ambizione, comune, di voler eccellere, nei rispettivi campi di competenza: per Nexen rappresenta un passo avanti nelle attività di marketing sportivo, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento dei tifosi di calcio in Europa.

«Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con la Juventus, un club noto per avere la più grande base di tifosi in Italia» – ha dichiarato DC Kim, Vice Presidente Marketing e Vendite Europa di NEXEN TIRE -. «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici di espansione nel mercato europeo, in particolare con l’imminente lancio della seconda fase di espansione dello stabilimento europeo quest’anno. La collaborazione con la Juventus offre grandi opportunità e aumenterà la notorietà del marchio NEXEN TIRE in tutto il continente».