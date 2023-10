Juventus, allenamenti alla Continassa senza 16 nazionali: Allegri incontra Lippi e Mandzukic

La Juventus ha ripreso ad allenarsi alla Continassa quest’oggi, ma lo ha fatto senza ben sedici giocatori impegnati con la nazionale e dunque con l’integrazione obbligata dall’organico della Next Gen per poter raggiungere un numero utile di giocatori per svolgere il lavoro sul campo. Assenti i nazionali italiani Federico Chiesa, Federico Gatti, Moise Kean, Manuel Locatelli e l’under 21 Fabio Miretti, i polacchi Wojciech Szczesny e Arek Milik, l’altro under 21 inglese Samuel Iling-Junior, i brasiliani Danilo e Bremer, gli americani Weston McKennie e Timothy Weah, il serbo Filip Kostic, il turco Kenan Yildiz, l’under 19 olandese Dean Huijsen e il francese Adrien Rabiot.

Nel pomeriggio, poi, Allegri ha incontrato l’ex tecnico juventino Marcello Lippi e l’ex attaccante Mario Mandzukic, che oggi saranno presenti allo show per i 100 anni di proprietà Agnelli.